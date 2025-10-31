By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 31, 2025
पीली सरसों के बीज का पानी: सेहत को 7 बड़े फायदे
पीली सरसों का पानी: एक प्राकृतिक औषधि जो सेहत को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।
पीली सरसों
पाचन क्रिया में सुधार: सरसों का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
वजन नियंत्रण: यह पानी चयापचय को बढ़ाकर वजन घटाने में सहायक होता है।
बालों और त्वचा के लिए: एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण यह स्किन के लिए अच्छा है। वहीं, सरसों का पानी बालों को मजबूती और चमक देता है।
जोड़ों के दर्द में राहत: सरसों के पानी का सेवन गठिया दर्द में लाभकारी है।
श्वसन स्वास्थ्य में सुधार: अस्थमा और सांस संबंधी अन्य विकारों में उपयोगी।
डायबिटीज नियंत्रण: पीली सरसों का पानी ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक है।
हृदय स्वास्थ्य में सुधार: ओमेगा-3 फैटी एसिड से हृदय रोगों का जोखिम कम होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
