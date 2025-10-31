By Shubhangi Gupta
पीली सरसों के बीज का पानी: सेहत को 7 बड़े फायदे

पीली सरसों का पानी: एक प्राकृतिक औषधि जो सेहत को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।

पीली सरसों

पाचन क्रिया में सुधार: सरसों का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

1

वजन नियंत्रण: यह पानी चयापचय को बढ़ाकर वजन घटाने में सहायक होता है।

2

बालों और त्वचा के लिए: एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण यह स्किन के लिए अच्छा है। वहीं, सरसों का पानी बालों को मजबूती और चमक देता है।

3

जोड़ों के दर्द में राहत: सरसों के पानी का सेवन गठिया दर्द में लाभकारी है।

4

श्वसन स्वास्थ्य में सुधार: अस्थमा और सांस संबंधी अन्य विकारों में उपयोगी।

5

डायबिटीज नियंत्रण: पीली सरसों का पानी ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक है।

6

हृदय स्वास्थ्य में सुधार: ओमेगा-3 फैटी एसिड से हृदय रोगों का जोखिम कम होता है।

7

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

