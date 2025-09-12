By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025
Health
शतावरी के 7 कमाल के फायदे
एस्पेरेगस रेसमोसुस या शतावरी, एक औषधीय पौधा, जिसके गुणों का उल्लेख आयुर्वेद में भी है।
इसमें विटामिन A, C, E, K और B6 के साथ-साथ फाइबर, फोलेट समेत कई पोषक तत्व होते हैं।
शतावरी
Photo: Adobe Stock
यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है।
1
Photo: Adobe Stock
यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज की समस्या में लाभदायक होती है।
2
शतावरी मूत्रवर्धक होती है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण (UTI) में लाभ होता है।
3
Photo: Adobe Stock
शतावरी महिलाओं के हार्मोनल संतुलन में सहायक होती है और मासिक धर्म को नियमित करती है।
4
यह तनाव कम करने में सहायक है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है।
5
शतावरी का सेवन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
6
शतावरी का सेवन यौन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और उर्जा प्रदान करता है।
7
इसका उपयोग सूप, सलाद या चूर्ण के रूप में किया जा सकता है, नियमित सेवन से लाभ होता है।
सेवन विधि
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
