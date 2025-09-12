By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025

 Health

शतावरी के 7 कमाल के फायदे

एस्पेरेगस रेसमोसुस या शतावरी, एक औषधीय पौधा, जिसके गुणों का उल्लेख आयुर्वेद में भी है। इसमें विटामिन A, C, E, K और B6 के साथ-साथ फाइबर, फोलेट समेत कई पोषक तत्व होते हैं।

यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज की समस्या में लाभदायक होती है।

शतावरी मूत्रवर्धक होती है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण (UTI) में लाभ होता है।

शतावरी महिलाओं के हार्मोनल संतुलन में सहायक होती है और मासिक धर्म को नियमित करती है।

यह तनाव कम करने में सहायक है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है।

शतावरी का सेवन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

शतावरी का सेवन यौन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और उर्जा प्रदान करता है।

इसका उपयोग सूप, सलाद या चूर्ण के रूप में किया जा सकता है, नियमित सेवन से लाभ होता है।

सेवन विधि

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

