पैशन फ्रूट (कृष्ण फल) के 7 बड़े फायदे
पैशन फ्रूट, जिसे कृष्णकमल फल या कृष्ण फल भी कहते हैं, विटामिन C, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
पैशन फ्रूट
विटामिन C और फाइबर कंटेंट के कारण यह फल प्रतिरक्षा और पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है।
1
पैशन फ्रूट में पोटैशियम होता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
2
पैशन फ्रूट में आयरन और विटामिन B6 भी होते हैं जो एनीमिया से लड़ने में सहायक हैं।
3
पैशन फ्रूट में कम मात्रा में कैलोरी होती है जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है।
4
इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम कर सकते हैं।
5
इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।
6
इसके सेवन से नींद में सुधार होता है क्योंकि यह सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है।
7
स्वाद और सेहत के लिए पैशन फ्रूट का उपयोग डेसर्ट्स, स्मूदीज और सलाद में किया जा सकता है।
उपयोग
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
