सेहत की बात: मुलेठी के 7 कमाल के फायदे
मुलेठी क्या है? यह एक जड़ी-बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से होता आया है, इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं।
मुलेठी
Photo: Adobe Stock
गले की खराश में राहत: मुलेठी का सेवन गले की खराश और खांसी में तुरंत राहत देता है।
1
Photo: Adobe Stock
पाचन क्रिया में सुधार: मुलेठी पेट की समस्याओं जैसे अपच, एसिडिटी को दूर करती है।
2
इम्युनिटी बूस्टर: मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इम्युनिटी को मजबूत करते हैं।
3
Photo: Adobe Stock
हृदय की सुरक्षा: मुलेठी हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होती है।
4
वजन प्रबंधन में सहायक: मुलेठी चयापचय को बढ़ाकर वजन नियंत्रण में मदद करती है।
5
मौखिक स्वास्थ्य में सुधार: मुलेठी मुंह के छाले और दांतों की समस्याओं के लिए लाभकारी है।
6
Photo: Adobe Stock
त्वचा के लिए वरदान: मुलेठी त्वचा की सूजन, रूखापन और दाग-धब्बों को कम करती है।
7
सेवन विधि: मुलेठी का पाउडर, चाय या कैंडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं लेकिन मात्रा का ध्यान रखें।
सावधानी
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
