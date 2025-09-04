By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025

सेहत की बात: मुलेठी के 7 कमाल के फायदे

मुलेठी क्या है? यह एक जड़ी-बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से होता आया है, इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं।

मुलेठी

Photo: Adobe Stock

गले की खराश में राहत: मुलेठी का सेवन गले की खराश और खांसी में तुरंत राहत देता है।

1

Photo: Adobe Stock

पाचन क्रिया में सुधार: मुलेठी पेट की समस्याओं जैसे अपच, एसिडिटी को दूर करती है।

2

इम्युनिटी बूस्टर: मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इम्युनिटी को मजबूत करते हैं।

3

Photo: Adobe Stock

हृदय की सुरक्षा: मुलेठी हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होती है।

4

वजन प्रबंधन में सहायक: मुलेठी चयापचय को बढ़ाकर वजन नियंत्रण में मदद करती है।

5

मौखिक स्वास्थ्य में सुधार: मुलेठी मुंह के छाले और दांतों की समस्याओं के लिए लाभकारी है।

6

Photo: Adobe Stock

त्वचा के लिए वरदान: मुलेठी त्वचा की सूजन, रूखापन और दाग-धब्बों को कम करती है।

7

सेवन विधि: मुलेठी का पाउडर, चाय या कैंडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं लेकिन मात्रा का ध्यान रखें।

सावधानी

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

