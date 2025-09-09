By Shubhangi Gupta
प्रेग्नेंसी में मखाना खाने के 7 फायदे

मखाना जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से समृद्ध होता है जो गर्भावस्था में महत्वपूर्ण हैं।

1. मखाना गर्भवती महिलाओं में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

इसमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज से राहत देता है।

मखाना ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखता है जो गर्भावस्था मधुमेह से बचाव करता है।

मखाना का सेवन गर्भावस्था में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और थकान को कम करता है।

इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों के दर्द से राहत देता है।

मखाना तनाव को कम करने और बेहतर नींद में सहायक होता है जो गर्भावस्था में आवश्यक है।

Photo: Adobe Stock

मखाना गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को रोकने में सहायक है और भ्रूण के विकास में मदद करता है।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

