By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
कंटोला खाने के 7 कमाल के फायदे
गर्मी-बरसात के मौसम में छोटी सी हरे रंग की सब्जी आती है, जिसे कंटोला, कटीले परवल, ककोड़ा, छोटा करेला कहा जाता है।
कंटोला
कंटोला सब्जी कई लोग खाना पसंद नहीं करते लेकिन इसमें विटामिन ए, सी, बी6, आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
चलिए आपको बताते हैं कंटोला सब्जी खाने से आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इन फायदों को सुनकर आप भी इसे खाना शुरू कर देंगे।
क्या हैं फायदे
कंटोला में विटामिन्स कई होते हैं, ऐसे में ये त्वचा को हेल्दी रखता है। इसे खाने से एंटी-एजिंग से भी छुटकारा मिलता है।
त्वचा के लिए
आंखों के लिए
कंटोला में मौजूद ल्यूटिन जैसे कैरोटीनॉयड आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है।
डायबिटीज
डायबिटीज के मरीजों को कंटोला की सब्जी जरूर खानी चाहिए। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।
इम्यूनिटी बूस्टर
कंटोला में कई विटामिन्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं।
वेट लॉस
कंटोला में फाइबर भी खूब पाया जाता है, इसे खाने से पेट भरा रहता है। ऐसे में इस सब्जी को आप वेट लॉस डाइट में शामिल कर सकते हैं।
पाचन क्रिया
पेट दर्द, कब्ज, एसिडिटी की समस्या से परेशान लोगों को कंटोला की सब्जी खानी चाहिए। ये पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करेगा।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल
कंटोला में पोटैशियम-आयरन भरपूर होता है। ऐसे में ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और सर्कुलेशन को बेहतर करता है।
मैगी खाने के 5 सबसे बड़े नुकसान
Click Here