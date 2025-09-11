By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
भीगा हुआ पिस्ता खाने के 7 फायदे
ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा फायदेमंद पिस्ता माना जाता है। यही वजह है कि ये काफी महंगा मिलता है।
पिस्ता
पिस्ता में प्रोटीन, फायबर, विटामिन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, तांबा, आयरन जैसे काफी जरूरी तत्व होते हैं।
पोषक तत्व
ड्राई पिस्ता तो आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या भीगा हुआ खाया है। इसके भी कई फायदे हैं, चलिए बताते हैं।
भीगा हुआ
भीगे हुए पिस्ता में एंजाइम इनहिबिटर्स बढ़ जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट करें
दिल से जुड़ी कई बीमारियां पिस्ता खाने से दूर रहती हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है।
हेल्दी हार्ट
मजबूत हड्डियां
पिस्ता में कैल्शियम की मात्रा खूब होती है। इसे भिगोकर खाने से हड्डियां मजबूत होंगी।
वजन कम करें
भीगा हुआ पिस्ता पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ये फायबर का अच्छा स्रोत है। इससे वजन भी कम होगा।
ब्लड शुगर
डायबिटीज के मरीज भी भीगा हुआ पिस्ता खा सकते हैं। इसे खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।
कैसे खाएं
रात में 4-5 पिस्ता 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखें। सुबह पिस्ता खा लें, इसका पानी भी पी सकते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
थाइराइड हीलिंग के लिए सुपरफूड्स!
Click Here