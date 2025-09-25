By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025
रोजाना हींग खाने के 7 कमाल फायदे
किचन में हींग का इस्तेमाल खूब होता है। कभी दाल का तड़का लगाने में तो कभी किसी का स्वाद बढ़ाने में।
हींग
हींग में एसारेसिनोटैनोल्स, फेरुलिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और अम्बेलिफेरोन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
हींग रोजाना खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। फिर आप भी हींग रोजाना खाना शुरू कर देंगा।
कमाल के फायदे
हींग से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस की समस्या नहीं होगी। साथ ही इसे खाने से खाना आसानी से हजम हो जाता है।
पाचन तंत्र
हींग में खून को पतला करने के गुण होते हैं। ऐसे में ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है।
ब्लड प्रेशर
खांसी-सांस फूलना
अगर आपकी सांस फूलती है या फिर खांसी की समस्या है। तो भी हींग का सेवन फायदेमंद होगा।
पीरियड्स का दर्द
पीरियड्स क्रैम्प्स को भी हींग कम करती है। हींग प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स को बढ़ावा देती है, जो ब्लड फ्लो को ईजी करता है।
स्किन के लिए
हींग रोजाना खाने से स्किन संबंधी समस्या नहीं होती। इससे स्किन पर ग्लो रहता है और पिंपल्स नहीं होते।
वेट लॉस करें
हींग का रोजाना सेवन करने से वजन कम हो जाता है। हींग खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है।
सिर दर्द करें दूर
हींग का रोजाना सेवन करने से सिर दर्द भी कम रहता है। सिर दर्द की समस्या नहीं होती।
