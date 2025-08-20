By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
लौकी का जूस पीने के 7 कमाल के फायदे
लौकी की सब्जी, रायता, कोफ्ता टेस्टी बनता है, लेकिन इसे खाना कई लोग पसंद नहीं करते। क्या आपने लौकी का जूस पिया है।
लौकी
लौकी के जूस में पानी, फाइबर, विटामिन सी, बी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे तत्व होते हैं।
जूस
लौकी का जूस पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसे पीने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए इसके फायदे बताते हैं।
कई फायदे
अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो लौकी का जूस पिएं। लौकी के जूस में फाइबर होता है, तो वेट लॉस करेगा।
वजन कम होगा
पाचन तंत्र
लौकी का जूस पीने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। पेट दर्द, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती।
हार्ट के लिए
दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या भी दूर रहेगी। लौकी का जूस मैग्निशियम से भरपूर होता है।
किडनी हेल्थ
किडनी में पथरी होने पर भी लौकी का जूस पीने की सलाह दी जाती है। ये किडनी में सूजन को कम करता है।
स्किन-हेयर
लौकी का जूस पीने से आपके बाल और त्वचा भी हेल्दी रहेगी। इसमें विटामिन सी होता है, जो स्किन-हेयर के लिए अच्छा होता है।
डिटॉक्स बॉडी
लौकी का जूस सुबह पीने से शरीर डिटॉक्स होगा और बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी। इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती।
ब्लड शुगर
लौकी का जूस ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज भी इसे आराम से पी सकते हैं।
महिलाएं कामेच्छा बढ़ाने के लिए क्या खाएं
Click Here