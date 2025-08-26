By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
Health
चावल की रोटी के 7 कमाल के फायदे
चावल की रोटी एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, इसे खाने के कई फायदे हैं।
चावल की रोटी
Photo: Adobe Stock
यह ग्लूटेन-मुक्त होती है जो ग्लूटेन से एलर्जी या सेलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त है।
1
Photo: Adobe Stock
चावल की रोटी में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
2
यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ता है जिससे ऊर्जा स्तर संतुलित रहता है।
3
Photo: Adobe Stock
चावल की रोटी में कम सोडियम होता है जो उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए फायदेमंद है।
4
यह वजन नियंत्रण में मदद कर सकती है क्योंकि यह कम कैलोरी वाला विकल्प है और लंबे समय तक तृप्ति देती है।
5
चावल की रोटी विटामिन B कॉम्प्लेक्स से भरपूर होती है जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
6
Photo: Adobe Stock
इसमें आयरन भी होता है जो एनीमिया से बचाव में सहायक होता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
