By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 26, 2025
LIVE HINDUSTAN Health
बादाम के आटे की रोटी खाने के 7 अद्भुत फायदे
बादाम सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
पोषक तत्वों से भरपूर बादाम
बादाम के आटे में भी बादाम में उपस्थिति सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके आटे की रोटी रोजाना खाने से सेहत को बहुत से फायदे होते हैं। आइए आज हम आपको इन फायदों के बारे में जानकारी देते हैं।
बादाम के आटे का सेवन करने के फायदे
बादाम के आटे से बनी रोटी का रोजाना सेवन करने से ब्लड शुगर को कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गेहूं के आटे की तुलना में कम शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। साथ ही यह मैग्नीशियम के गुणों से भी भरपूर होता है।
ब्लड शुगर कम करे
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, बादाम के आटे में ऐसे फैट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं।
कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करे
बादाम के आटे में मौजूद फाइबर पेट संबंधी परेशानियों से राहत दिलाने में लाभकारी माने जाते हैं।
पाचन स्वस्थ रखे
बादाम के आटे से बनी रोटी का रोजाना सेवन करने से त्वचा में निखार आ सकता है।
त्वचा में निखार लाए
बादाम में शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में इसके आटे की रोटी का रोजाना सेवन करने से शरीर में ताकत आ सकती है।
शरीर को ताकत प्रदान करे
बादाम के आटे में कार्बोहाइड्रेट कम होता है। ऐसे में इसके आटे की रोटी का रोजाना सेवन करने से वजन कम करने में सहायता मिल सकती है।
वेट लॉस में सहायक
यह खबर सिर्फ सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
ODI में विराट और रोहित की कितनी शतकीय साझेदारियां हुई हैं?