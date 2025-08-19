By Deepali Srivastava
इन सब्जियों में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन
आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं। स्वाद के साथ सेहतमंद वाली चीजें ही खाना पसंद करते हैं।
सेहतमंद चीजें
ज्यादातर लोग वर्कआउट करते हैं, ऐसे में वह लोग हाई प्रोटीन वाली चीजें खाना पसंद करते हैं। जिसमें कैलोरी भी कम हो।
हाई प्रोटीन
आज हम आपको उन सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें खूब प्रोटीन होता है। इन्हें आप डाइट में शामिल कर सकते हैं।
कौन सी सब्जियां
अब पालक हर मौसम में मिलने लगी है और लोग इसे मजे से खाते हैं। पालक में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है।
पालक
लौकी
लौकी ज्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लौकी भी लो कैलोरी और हाई प्रोटीन वाली चीज है।
हरी मटर
हरी मटर भी प्रोटीन युक्त होती है। हरी मटर खाने से पाचन स्वस्थ रहता है और इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।
ब्रोकली
ब्रोकली लोग उबालकर या सब्जी बनाकर खाते हैं। ब्रोकली खाकर भी आप शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं।
मशरूम
मशरूम ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। मशरूम में अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है।
लाल आलू
आल प्रजाति वाले आलू में काफी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन-सी, बी-6 पाया जाता है। जो सेहत के लिए अच्छा होता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
