वेट लॉस के लिए 6 तरह के इन्फ्यूज्ड वाटर
इन्फ्यूज्ड वाटर क्या है? पानी में फल, सब्जियां और जड़ी-बूटियां मिलाकर स्वाद बढ़ाने की प्रक्रिया जो वजन घटाने में मदद करता है।
वेट मैनेजमेंट
नींबू और पुदीना: विटामिन C से भरपूर, पाचन में सहायक और ताजगी देने वाला।
खीरा और अदरक: शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और मेटाबोलिज्म बढ़ाने में मददगार।
सेब और दालचीनी: ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने और ऊर्जा देने में सहायक।
स्ट्रॉबेरी और नींबू: विटामिन C से भरपूर, वजन घटाने में और स्वाद में उत्तम।
संतरा और ब्लूबेरी: इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक।
तरबूज और तुलसी इन्फ्यूज्ड वाटर: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर, हाइड्रेशन के लिए उत्तम।
इन्फ्यूज्ड वाटर को सुबह खाली पेट पीने से अधिक लाभ मिलता है।
सही समय
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
