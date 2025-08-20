By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
ओट्स से बनाएं ये 6 टेस्टी चीजें
ओट्स नाश्ते में लोग खाना खूब पसंद करते हैं। लोग ओट्स में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स-दूध मिलाकर खा लेते हैं।
ओट्स
जब बात हेल्दी और टेस्टी खाने की आती है, तो ओट्स का नाम आता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स होते हैं।
हेल्दी-टेस्टी
ओट्स को सिर्फ दूध में भिगोकर खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं। तो अब कुछ नया ट्राई कर लीजिए।
क्या बनाऊं
ओट्स से कई तरह की टेस्टी और हेल्दी डिशेस बनकर तैयार हो सकती है। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी।
6 टेस्टी डिशेस
इडली
ओट्स को भिगोकर पीस लें और इसकी इडली बना सकते हैं। ये इडली लो कैलोरी वाली होगी, जो सांभर संग खाने में टेस्टी लगेगी।
ओट्स पोहा
ओट्स को हल्का सा धोकर रखें और पोहे की तरह बना लें। ओट्स वाला पोहा भी टेस्टी बनता है।
ओट्स स्मूदी
ओट्स के साथ केला, सेब, ड्राई फ्रूट्स, दूध मिलाकर टेस्टी स्मूदी तैयार करें। सुबह के नाश्ते के लिए ये बेस्ट है।
ओट्स खिचड़ी
ओट्स को कुकर में पकाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं। इसमें कई सब्जियों को मिलाकर टेस्ट बढ़ाएं।
ओट्स अप्पे
अप्पे दही से बनाये जाते हैं, लेकिन आप दही के साथ पिसा हुआ ओट्स मिला सकते हैं। इसके अप्पे काफी टेस्टी बनते हैं।
ओट्स चिवड़ा
भेलपुरी की तरह आप ओट्स चिवड़ा बना सकते हैं। ओट्स को भून लें और ड्राई फ्रूट्स भून लें। टमाटर-प्याज के साथ बनाएं। ये छोटे स्नैक्स के लिए परफेक्ट रहेगा।
