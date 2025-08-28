By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025

 Beauty

त्योहारों के लिए परफेक्ट लिपस्टिक शेड्स

फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी चल रही है और फिर कुछ समय बाद नवरात्र, दीपावली भी आ जाएगी।

त्योहारों का सीजन

त्योहारों पर महिलाएं साड़ी, सूट पहनना पसंद करती हैं। साथ ही उन्हें मिनिमल मेकअप करना भी अच्छा लगता है।

मेकओवर

फेस्टिव सीजन में आपके मेकअप के साथ कौन सा लिपस्टिक शेड चलेगा। चलिए कुछ कलर्स दिखाते हैं।

कौन सी लिपस्टिक

रेड कलर की लिपस्टिक हर रंग के आउटफिट पर चल सकती है। फेस्टिव सीजन में ये वाइब्रेंट दिखती है।

रेड शेड

लाइट न्यूड शेड

अगर डार्क कलर का आउटफिट है, तो आप न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाएं। ये आपको खूबसूरत लुक देगी।

पिंक शेड

मैचिंग या लाइट कलर के ड्रेसेस के साथ पिंक शेड की लिपस्टिक भी अच्छी लगेगी। 

वाइन लिप्स

वाइन कलर की लिपस्टिक भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट रहेगी। किसी भी आउटफिट के साथ इसे लगाएं।

बेरी शेड्स

रेड कलर जैसी दिखने वाली बेरी शेड लिपस्टिक भी आप लगा सकती हैं। ये आपके किसी भी रंग के ड्रेस पर अच्छी लगेगी।

वार्म ब्राउन

ब्राउन कलर के लिपस्टिक शेड्स भी एथनिक लुक पर अच्छी लगेगी। आजकल ये काफी ट्रेंड में भी है।

