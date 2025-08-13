By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025
इन 6 लोगों को नहीं खानी चाहिए ब्रोकली
ब्रोकली ऐसी सब्जी है, जिसे लोग मसाले में बनाकर भी खा लेते हैं और उबली हुई भी ये खाई जाती है।
ब्रोकली
ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, फायबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
ब्रोकली खाने से इम्यूनिटी से लेकर पाचन तंत्र तक दुरुस्त रहते हैं। ये कई बीमारियों को भी शरीर से दूर रखता है।
फायदेमंद
लेकिन कुछ लोगों को ब्रोकली से परहेज करना चाहिए। चलिए बताते हैं किन लोगों को ब्रोकली नहीं खानी चाहिए
नुकसानदायक
थायरॉइड पेशेंट
थायरॉइड की समस्या से परेशान लोगों को ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। इसे खाने से थायरॉयड बढ़ सकती है।
गैस-कब्ज
अगर आपको गैस और कब्ज की समस्या हो तो भी ब्रोकली न खाएं। इससे गैस और ब्लोटिंग बढ़ सकती है।
किडनी स्टोन
अगर आपकी किडनी में स्टोन है, तो ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। इसमे पोटैशियम होता है, जो स्टोन को बढ़ाएगी।
फैटी लिवर
अगर आपका लिवर फैटी है या फिर किसी तरह का इंफेक्शन है। तो भी आप ब्रोकली से परहेज करें।
प्रेग्नेंसी
प्रेग्नेंसी में महिलाओं को ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। ये कई तत्वों से भरपूर होता है लेकिन प्रेग्नेंसी में नुकसान करता है।
खून पतला
अगर आप खून पतला करने की कोई दवा ले रहे हैं, तो भी ब्रोकली न खाएं। इसमें आयरन होता है, जो खून को गाढ़ा करेगा।
