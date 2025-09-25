By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

फ्रूट जूस पीने से होते हैं ये 6 नुकसान

फ्रूट जूस में विटामिन और मिनरल्स होते हैं लेकिन पूरे फल खाने के मुकाबले इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है जो नुकसानदेह है।

फ्रूट जूस के नुकसान

कुछ फ्रूट जूस में अतिरिक्त चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

1

फलों के रस से दांतों की एनामेल क्षति हो सकती है जिससे कैविटी का खतरा होता है।

2

फलों का रस पीने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है जो डायबिटीज के लिए हानिकारक है।

3

अत्यधिक फ्रुक्टोज से लिवर पर बोझ बढ़ता है जिससे फैटी लिवर डिजीज का खतरा हो सकता है।

4

फलों के रस का अधिक सेवन करने से पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है।

5

बिना नियंत्रण के रस पीने से बच्चों में मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

6

फलों के रस का संतुलित मात्रा में सेवन करें और ताजे फलों को प्राथमिकता दें।

क्या करें?

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

व्रत में पानी की कमी कैसे दूर करें?

 Click Here