By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025
Health
हर रोज ओट्स रोटी क्यों खाएं? टॉप 6 फायदे!
ओट्स रोटी क्या है? गेहूं के आटे की जगह ओट्स का आटा इस्तेमाल कर बनाई जाती है, इसे खाने के कई फायदे हैं।
ओट्स रोटी
Photo: Adobe Stock
फाइबर से भरपूर: ओट्स रोटी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कब्ज से राहत देती है।
1
Photo: Adobe Stock
वजन नियंत्रण: उच्च फाइबर सामग्री के कारण, यह भूख को नियंत्रित करती है और वजन घटाने में सहायक है।
2
ऊर्जा का स्रोत: ओट्स रोटी धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ती है जिससे दिनभर सक्रियता बनी रहती है।
3
Photo: Adobe Stock
हृदय के लिए लाभकारी: ओट्स रोटी खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है, हृदय रोग से बचाव करती है।
4
डायबिटीज नियंत्रण: ओट्स रोटी ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए उत्तम।
5
ग्लूटेन-फ्री विकल्प: ग्लूटेन से एलर्जी रखने वाले लोगों के लिए ओट्स रोटी एक बेहतरीन विकल्प है।
6
Photo: Adobe Stock
ओट्स रोटी तैयार करना सरल है और यह व्यस्त जीवनशैली में सुविधाजनक है।
बनाना भी आसान
ओट्स रोटी को विभिन्न सब्जियों और मसालों के साथ मिलाकर नए स्वाद बना सकते हैं।
स्वाद और सेहत
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
