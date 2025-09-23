By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
चौलाई खाने के 6 बड़े फायदे!
चौलाई, जिसे अमरंथ कहते हैं, पोषण से भरपूर अनाज है जो सेहत को कई लाभ प्रदान करता है।
चौलाई के फायदे
Photo: Adobe Stock
इसमें प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक है।
1
Photo: Adobe Stock
यह ग्लूटेन-फ्री होता है जिससे ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं।
2
Photo: Adobe Stock
चौलाई में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं।
3
Photo: Adobe Stock
चौलाई का सेवन हृदय रोगों और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है।
4
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चलते यह ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में मदद करता है।
5
वजन प्रबंधन में भी चौलाई सहायक है क्योंकि यह कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होता है।
6
चौलाई का सेवन व्रत के दौरान लड्डू, खीर या हलवे में भी किया जाता है। यह दिनभर ऊर्जा प्रदान करता है और इम्युनिटी बूस्ट करता है।
व्रत में...
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
जरीन खान ने कैसे घटाया था 43 Kg वजन?
Click Here