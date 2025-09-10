By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सेब-दालचीनी डिटॉक्स पानी के टॉप 6 फायदे

डिटॉक्स पानी क्या है? शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने वाला पानी। सेब और दालचीनी का मिश्रण शरीर को डिटॉक्स करने में कारगर है।

डिटॉक्स वॉटर

Photo: Adobe Stock

सेब में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो डिटॉक्सीफिकेशन में सहायक हैं।

सेब

दालचीनी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इस पानी को पीने के कई फायदे भी हैं।

दालचीनी

पाचन सुधार: यह पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

1

Photo: Adobe Stock

वजन घटाने में सहायक: सेब में फाइबर होता है जो भूख को नियंत्रित करता है, वजन घटाने में मदद करता है।

2

त्वचा के लिए: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर यह पानी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है।

3

Photo: Adobe Stock

ऊर्जा बढ़ाए: रोजाना इस पानी का सेवन ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और थकान को कम करता है।

4

Photo: Adobe Stock

हार्ट हेल्थ: सेब दालचीनी पानी हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।

5

मधुमेह रोगियों के लिए: यह ड्रिंक ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में सहायक होती है।

6

Photo: Adobe Stock

सेब के टुकड़े और दालचीनी की छड़ी पानी में डालें, कुछ देर पकाएं और फिर ठंडा करके पी जाएं।

बनाने की विधि

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

प्रेग्नेंसी में मखाना खाने के 7 फायदे!

 Click Here