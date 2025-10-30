By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 30, 2025
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 6 भारतीय बैटर, रोहित टॉप पर
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अपने करियर में कुल 151 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां, जिसमें 5 शतक लगाए।
5 शतक
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूदा भारतीय टी-20 कप्तान सू्र्यकुमार यादव का नाम है।
सूर्यकुमार यादव
सूर्या ने अपने करियर में अब तक कुल 86 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 4 शतक लगाए हैं।
4 शतक
लिस्ट में तीसरे स्थान पर संजू सैमसन का नाम है।
संजू सैमसन
सैमसन ने भारत के लिए अब तक कुल 42 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें तीन शतक लगाए हैं।
3 शतक
लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है। उन्होंने 24 पारयों में 2 शतक लगाए हैं।
अभिषेक शर्मा के 2 शतक
इस लिस्ट में 5वें स्थान पर तिलक वर्मा का नाम है, जिन्होंने 30 पारियों में 2 शतक लगाए हैं।
तिलक वर्मा के 2 शतक
लोकेश राहुल ने भी टी-20 क्रिकेट में 2 शतक लगाए हैं। वे सूची में 6वें नंबर पर हैं। उन्होंने 68 पारियों में 2 शतक लगाया है।
लोकेश राहुल के 2 शतक
