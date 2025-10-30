By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 6 भारतीय बैटर, रोहित टॉप पर

टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने अपने करियर में कुल 151 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां, जिसमें 5 शतक लगाए।

5 शतक

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूदा भारतीय टी-20 कप्तान सू्र्यकुमार यादव का नाम है।

सूर्यकुमार यादव

सूर्या ने अपने करियर में अब तक कुल 86 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 4 शतक लगाए हैं।

4 शतक

लिस्ट में तीसरे स्थान पर संजू सैमसन का नाम है।

संजू सैमसन

सैमसन ने भारत के लिए अब तक कुल 42 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें तीन शतक लगाए हैं।

3 शतक

लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है। उन्होंने 24 पारयों में 2 शतक लगाए हैं।

अभिषेक शर्मा के 2 शतक

इस लिस्ट में 5वें स्थान पर तिलक वर्मा का नाम है, जिन्होंने 30 पारियों में 2 शतक लगाए हैं।

तिलक वर्मा के 2 शतक

लोकेश राहुल ने भी टी-20 क्रिकेट में 2 शतक लगाए हैं। वे सूची में 6वें नंबर पर हैं। उन्होंने 68 पारियों में 2 शतक लगाया है।

लोकेश राहुल के 2 शतक

