By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 6 भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन?
टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, यह सवाल क्रिकेट प्रशंसकों के मन में होगा।
तीनों फॉर्मेट के शतकवीर
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
अब तक सिर्फ 6 भारतीय बल्लेबाजों ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। इनमें सुरेश रैना से लेकर यशस्वी जायसवाल तक का नाम शामिल है।
सिर्फ 6 भारतीय बल्लेबाज
तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना बने थे।
सुरेश रैना
सुरेश रैना के बाद तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम आया।
रोहित शर्मा
केएल राहुल तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे।
केएल राहुल
विराट कोहली ने भी साल 2022 में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने भी तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा हुआ है।
विराट कोहली
शुभमन गिल भी तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए शतक लगा चुके हैं।
शुभमन गिल
हाल ही में यशस्वी जायसवाल ने वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया। वे टी-20 और टेस्ट में पहले ही शतक लगा चुके थे। इस तरह वे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बने।
यशस्वी जायसवाल
