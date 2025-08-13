By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 13, 2025
Beauty
अंडरआर्म्स की बदबू से पाएं छुटकारा, 6 नुस्खे
अंडरआर्म्स की बदबू पसीने और बैक्टीरिया के मिश्रण से आती है। इससे निजात पाने के लिए सही स्वच्छता और नेचुरल उपाय अपना सकते हैं।
अंडरआर्म्स केयर
नींबू का रस: नींबू के एंटीबैक्टीरियल गुण दुर्गंध को कम करते हैं। रस लगाकर 10 मिनट बाद धो लें।
बेकिंग सोडा: पसीने को सोखने और pH संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसे पाउडर की तरह लगाएं।
एलोवेरा जेल: सूजन कम करने और त्वचा को शांत करने में उपयोगी, रोजाना लगाने से ताजगी मिलती है।
नारियल तेल: इसके एंटीफंगल गुण त्वचा को मुलायम बनाते हैं और दुर्गंध से बचाते हैं।
एप्पल साइडर विनेगर: इसका एसिडिक नेचर बैक्टीरिया को खत्म करता है, कॉटन बॉल से लगाएं।
टी ट्री ऑयल: इसके एंटीसेप्टिक गुण दुर्गंध को दूर करते हैं। पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
खानपान में बदलाव: मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचें, अधिक पानी पिएं और हरी सब्जियां खाएं।
सुझाव
