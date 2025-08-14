By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
मखाना से बनाएं ये 6 हेल्दी और टेस्टी डिशेज
मखाना एक हल्का और पौष्टिक स्नैक है जिसमें कम कैलोरी, उच्च फाइबर और अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं।
मखाना डिशेज
मखाना करी: मखाना को दही और टमाटर की ग्रेवी में पकाकर एक स्वादिष्ट सब्जी बनाएं।
1
Photo: Adobe Stock
मखाना खीर: दूध, चीनी और मेवा के साथ मखाना को मिलाकर एक मीठा डिश तैयार करें।
2
मखाना चाट: भूने मखाना, ताजे फल और चटपटे मसालों का संयोजन।
3
Photo: Adobe Stock
मखाना रायता: दही में मखाना मिलाकर एक ठंडा और स्वादिष्ट साइड डिश बनाएं।
4
मखाना पॉपकॉर्न: घी और हल्के मसालों के साथ मखाना को पॉपकॉर्न की तरह बनाएं।
5
Photo: Adobe Stock
मखाना लड्डू: मखाना को पीसकर और गुड़ के साथ मिलाकर स्वास्थ्यवर्धक मिठाई बनाएं।
6
Photo: Adobe Stock
इन रेसिपीज के साथ मखाना को अपने डाइट में शामिल करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं।
स्वाद और सेहत
