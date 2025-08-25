By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
ज्यादा बियर पीने से होते हैं ये नुकसान
बियर एक तरह की शराब ही है, बस थोड़ी हल्की होती है। अक्सर लोग गर्मी में चिल्ड बियर पीने के शौक रखते हैं।
बियर
ऐसा माना जाता है कि बियर पीने से थकान कम हो जाती है। साथ ही इसे पीने से किडनी में स्टोन की समस्या नहीं होती।
क्यों पीते हैं
लेकिन अगर आप ज्यादा या रोजाना बियर पीते हैं, तो इसके कई नुकसान भी हैं। इसे पीने से कई घातक बीमारियां हो सकती हैं।
नुकसानदायक
रोजाना बियर पीने वालों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। उन्हें ब्रेस्ट, माउथ, थ्रोट कैंसर का खतरा होता है।
कैंसर का खतरा
वजन बढ़ेगा
बियर ज्यादा पीने से वजन भी तेजी से बढ़ता है। लेकिन ये वजन अच्छे में नहीं आता। ऐसे में कई बीमारियां होती हैं।
डैमेज लिवर
बियर भी एक तरह का अल्कोहल ही है। इसे लगातार पीने से लिवर डैमेज होने का खतरा रहता है।
स्लीप पैटर्न
बियर पीने से ज्यादा नशा नहीं होता लेकिन इससे आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है।
हार्ट हेल्थ
बियर ज्यादा पीने से हार्ट हेल्थ को भी खतरा होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है।
डायबिटीज
अगर आपको डायबिटीज है, तो बियर बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बियर पीने से ब्लड शुगर लेवर तेजी से बढ़ता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
बिंदी लगाने से होते हैं ये स्वास्थ्य लाभ
Click Here