By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 10, 2025
रोजाना शकरकंद खाने के 6 फायदे
सर्दियों का असली सुपरफूड माना जाता है शकरकंद। लोग इसे उबालकर, दूध में डालकर या फिर भूनकर खाना पसंद करते हैं। इसका मीठा स्वाद मुंह में जाते ही घुल जाता है।
शकरकंद
शकरकंद में ये फाइबर, विटामिन ए, सी, और बी 6, पोटेशियम और मैंगनीज का अच्छा स्रोत पाया जाता है। इनमें एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
पोषक तत्व
अगर आप रोजाना 1 शकरकंद खाते हैं, तो शरीर पर क्या असर होगा। चलिए इसके फायदों के बारे में आपको बताते हैं।
फायदे
शकरकंद में बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसे सर्दी में खाने से खांसी-जुकाम नहीं होता।
इम्यूनिटी बूस्टर
विटामिन ए से भरपूर शकरकंद आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है, तो शकरकंद खाना फायदेमंद रहेगा।
आंखों की रोशनी
पाचन तंत्र
शकरकंद काफी हल्की माना जाती है और इसमें फायबर खूब होता है। शकरकंद खाने से पेट संबंधी समस्याएं नहीं होंगी बल्कि पाचन तंत्र मजबूत हो जायेगा।
शुगर कंट्रोल
शकरकंद का स्वाद मीठा होता है लेकिन ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। डायबिटीज के मरीज भी शकरकंद आसानी से खा सकते हैं ये शुगर को कंट्रोल में रखता है।
हैप्पी हार्ट
शकरकंद में पोटैशियम की मात्रा भरपूर होती है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। दिल स्वस्थ रखने के साथ ये बीपी को भी कंट्रोल में रखता है।
वेट लॉस
शकरकंद को आप वेट लॉस डायट में शामिल कर सकते हैं। इसमें मौजूद फायबर वजन को कंट्रोल में रखेगा और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
