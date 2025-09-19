By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025
Health
फर्मेंटेड फूड्स खाने के टॉप 6 फायदे
फर्मेंटेड फूड्स क्या हैं? ये विशेष प्रक्रिया से बने आहार होते हैं जिसमें बैक्टीरिया का उपयोग होता है। इन्हें खाने के कई फायदे हैं।
फर्मेंटेड फूड्स
प्रोबायोटिक्स से भरपूर:
फर्मेंटेड फूड्स
प्रोबायोटिक्स से समृद्ध होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।
पाचन में सुधार: ये आहार पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करते हैं।
विटामिन और खनिजों का स्रोत: ये आहार विटामिन B, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और आयरन का अच्छा स्रोत होते हैं।
वजन प्रबंधन में सहायक: फर्मेंटेड फूड्स वजन घटाने और वजन प्रबंधन में मदद कर सकते हैं।
एलर्जी और संवेदनशीलता में कमी:
फर्मेंटेड फूड्स
एलर्जी और खाद्य संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।
प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूती:
फर्मेंटेड फूड्स
इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायक होते हैं।
दही, किमची, कोम्बुचा जैसे
फर्मेंटेड फूड्स
को अपनी दैनिक आहार में शामिल करें।
क्या खाएं?
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
