By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
खाली पेट लहसुन का पानी पीने के 6 फायदे
लहसुन का पानी एक प्राकृतिक औषधि है जो अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। सुबह उठकर इसका पानी पीने से अधिकतम लाभ होता है।
लहसुन का पानी
पाचन क्रिया में सुधार: लहसुन का पानी पेट के एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन को बेहतर बनाता है।
1
वजन घटाने में सहायक: यह मेटाबोलिज्म को तेज करके अतिरिक्त चर्बी को जलाने में मदद करता है।
2
रक्तचाप को नियंत्रित करे: लहसुन के एंटीहाइपरटेंसिव गुण उच्च रक्तचाप को कम कर सकते हैं।
3
प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करे: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर, यह इम्युनिटी को बढ़ावा देता है।
4
हृदय स्वास्थ्य में सुधार: लहसुन का पानी धमनियों को साफ करके हृदय रोगों का जोखिम कम करता है।
5
लहसुन का पानी त्वचा की समस्याओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
6
अत्यधिक मात्रा में लहसुन का पानी पीने से बचें, एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
