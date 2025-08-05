By Deepali Srivastava
अपराजिता के फूल की चाय पीने के 6 फायदे
नीले रंग का सुंदर सा दिखने वाला फूल अपराजिता का होता है। इसे लोग पूजा-पाठ और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अपराजिता का फूल
अपराजिता का फूल देखने में सुंदर होने के साथ काफी फायदेमंद भी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।
पोषण से भरपूर
अपराजिता के फूल की चाय बनाकर भी लोग पीना पसंद करते हैं। इसकी चाय पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है।
हर्बल चाय
अपराजिता के फूल में मौजूद तत्व दिमाग को तेज और याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं।
दिमाग होगा तेज
आंखों की रोशनी
अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो अपराजिता के फूल की चाय पिएं। इससे रोशनी बढ़ेगी।
स्ट्रेस फ्री
अपराजिता के फूल की चाय पीने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं, जो दिमाग को शांत करते हैं।
बालों की चमक
अपराजिता के फूल की चाय पीने या इसके पानी से बाल धोने से बालों में चमक, मजबूती आती है। इससे बालों को काफी फायदा होता है।
स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
अगर आप अपराजिता के फूल की बनी चाय पीते हैं, तो इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसमें कई ऐसे गुण पाये जाते हैं।
डिटॉक्स बॉडी
अपराजिता हर्बल टी पीने से आपका शरीर डिटॉक्स हो जायेगा। शरीर में जमा गंदगी खत्म हो जाएगी।
कैसे बनाएं
अपराजिता के 2-4 फूलों को धोकर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी नीला दिखने लगे, तो इसे छानकर हल्का ठंडा करके पिएं।
