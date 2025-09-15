By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025

स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए खाएं ये फल

आजकल गलत लाइफस्टाइल, नींद में कमी, खान-पान के कारण पुरुषों में लो फर्टिलिटी का इश्यू काफी बढ़ चुका है।

फर्टिलिटी इश्यू

लो फर्टिलिटी का कारण लो स्पर्म काउंट होता है। इस वजह से बच्चे होने में काफी समस्या आती है।

लो स्पर्म काउंट

स्पर्म काउंट और क्वालिटी को सुधारने के लिए पुरुष कई दवाई भी लेते हैं। लेकिन ये आपके खान-पान से भी सही हो सकता है।

काउंट और क्वालिटी

स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आप कुछ फलों को अपनी डायट में जरूर शामिल करें। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

कौन से फल खाएं

विटामिन बी1, सी और मैग्नीशियम से भरपूर केला स्पर्म काउंट को बेहतर करता है और उत्पादन बढ़ाता है।

केला

संतरा

संतरा भी आप स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। संतरा में विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, तो फायदेमंद होते हैं।

अनार

अनार कई तत्वों से भरपूर होता है। इसे खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाता है।

बेरीज

बेरीज जैसे ब्लू बेरी, स्ट्रॉबेरी और क्रैनबेरी भी आप स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए खा सकते हैं।

टमाटर

टमाटर सब्जी और फल दोनों ही माना जाता है। टमाटर में फाइटोकेमिकल होता है, जो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है।

एवोकाडो

एवोकाडो में फोलेट, विटामिन, जिंक जैसे तत्व होते हैं। ये पुरुषों के शरीर में स्पर्म काउंट के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

