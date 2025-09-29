By Deepali Srivastava
पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए क्या खाएं
महिलाओं को हर महीने पीरियड्स (मासिक धर्म) होते हैं। पीरियड्स होने का मतलब है कि महिलाओं के शरीर में सबकुछ सामान्य है।
पीरियड्स
पीरियड्स साइकिल हर महीने चलती रहती है। लेकिन कुछ महिलाओं के पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। जिससे उन्हें परेशानी होती है।
अनियमितता
पीरियड्स अनियमित होने के पीछे वजन का बढ़ना, हार्मोनल असंतुलन, स्ट्रेस, गलत खान-पान हो सकता है।
क्या है कारण
अगर आपके पीरियड्स भी अनियमित होते हैं, तो कुछ चीजों को अपनी डायट में जरूर शामिल करें। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
क्या खाएं
आयरन से भरपूर चीजें जैसे दाल, पालक, किशमिश वगैरह डायट में शामिल करें। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होगा।
आयरन युक्त फूड
ड्राई फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें खाना शुरू करें। बाादम, काजू, मखाना, अखरोट खाने से खून बढ़ेगा।
डार्क चॉकलेट
पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए डार्क चॉकलेट खाएं। इसे खाने से ब्लड फ्लो बेहतर होगा और रूटीन भी।
अंडा-मछली
अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो सेल्मन फिश खाएं। साथ ही अंडा हफ्ते में 2-3 खा सकती हैं।
पपीता
पपीता में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। पपीता खाना शुरू करें।
चुकंदर
फॉलिक एसिड से भरपूर चुकंदर भी आपके पीरियड्स को नियमित करने में मददगार रहेगा। इससे खून भी बढ़ेगा।
