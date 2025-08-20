By Deepali Srivastava
August 20, 2025
महिलाएं कामेच्छा बढ़ाने के लिए क्या खाएं
पुरुषों की तरह की महिलाओं में भी यौन इच्छा भरपूर होती है। उनकी भी सेक्स ड्राइव कम या ज्यादा हो सकती है।
महिलाओं की सेक्स ड्राइव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा काम करने या स्ट्रेस लेने के कारण महिलाओं में सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। ऐसे में उनमें सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती हैं।
कम हो गई इच्छा
अगर आपकी सेक्स ड्राइव कम रही है और अब आपको इंटीमेसी की इच्छा नहीं होती। कुछ चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
क्या खाएं
लहसुन हर सब्जी में डाला जाता है। अगर आप रोजाना 2 कली लहसुन खाएं, तो ड्राइव बढ़ेगी। लहसुन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के गुण होते हैं।
लहसुन
केसर
महिलाएं दूध में केसर डालकर भी पी सकती हैं। केसर में क्रोसिन, क्रोसेटिन जैसे तत्व होते हैं, जो सेक्स इच्छा को बढ़ाते हैं।
अखरोट
अखरोट ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो पुरुषों के साथ महिलओं की सेक्स ड्राइव को बूस्ट करता है। अखरोट जरूर खाएं।
सेब
महिलाओं को रोजाना 1 सेब जरूर खाना चाहिए। सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉयड सेक्स ड्राइव बढ़ाते हैं।
कद्दू के बीज
सेक्स ड्राइव को बूस्ट करने के लिए महिलाएं कद्दू के बीज भी खाएं। कद्दू के बीज में जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है।
डार्क चॉकलेट
सेक्स इच्छा को बढ़ाने के लिए डार्क चॉकलेट खाना शुरू करें। ये शुगर फ्री होती है और इससे यौन इच्छा बढ़ती है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
