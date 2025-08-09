By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 10, 2025

 Health

ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए क्या खाएं

डेढ़ साल तक बच्चे मां का दूध पीते हैं। कहा जाता है मां के दूध में बच्चे के लिए जरूरी पोषण होते हैं। ऐसे में स्तनपान जरूर कराना चाहिए।

बच्चे के लिए दूध

अक्सर लोग नई मां को सलाह देते हैं कि डायट हेल्दी रखने से दूध बढ़ता और बनता रहेगा। लेकिन डायट में क्या खाने से दूध बढ़ेगा।

हेल्दी डाइट

अगर आप नई मां बनी हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी डायट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करें।

कैसे बढ़ाएं ब्रेस्ट मिल्क

ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए ओट्स जरूर खाएं। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाता है।

ओट्स

मेथी दाना

मेथी दाना में फाइटोएस्ट्रोजन और डायोसजेनिन जैसे तत्व होते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में मदद करेंगे।

सफेद तिल

नई मां को सफेद तिल जरूर खाना चाहिए। इससे हड्डियां मजबूत होंगी और दूध भी बनेगा। इसमें कैल्शियम काफी ज्यादा होता है।

बादाम

बादाम भी नई मांओं को जरूर खाना चाहिए। बादाम खाने से विटामिन्स की कमी पूरी होगी और दूध भी बनेगा।

हरी सब्जियां

नई मां ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। इनमें कई तत्व होते हैं, जो दूध को बढ़ाते हैं।

लहसुन

लहसुन में मौजूद गैलेक्टागॉग नामक तत्व मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा। लहसुन सब्जी में खाएं। 

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

