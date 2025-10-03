By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
पेरेंटिंग से जुड़े 6 झूठ, जानें
बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से हो, ऐसा हर माता-पिता चाहते हैं। लेकिन पेरेंटिंग कई अनुभव और जिम्मेदारियां लेकर आती हैं।
पेरेंटिंग
पेरेंटिंग फेज सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पैरेंट्स को भी काफी कुछ सिखा देता है। उनका रहन-सहन, बातचीत का तरीका बदल जाता है।
नई चीजें
लेकिन भारत में पेरेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे झूठ हैं, जो काफी फेमस हैं। सालों से पैरेंट्स इन्हें मानते आ रहे हैं।
प्रचलित झूठ
पेरेंटिंग नेचुरली आनी चाहिए। ये बात गलत है। नए पैरेंट्स परवरिश करना धीरे-धीरे सीखते हैं।
पहला
बच्चों को सख्ती में रखकर ही उन्हें सही दिशा में रखा जा सकता है। ये पेरेंटिंग मिथ है। बच्चे प्यार से बेहतर इंसान बनते हैं।
दूसरा
तीसरा
बच्चा ही प्राथमिकता हो। पेरेंटिंग के रूल्स में बच्चा प्राथमिकता हो जरूरी है लेकिन सेल्फ केयर भी बेहद जरूरी है।
चौथा
जिद मानने पर बच्चा बिगड़ जायेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं, तो रोकर ही अपनी बात बताते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ा तो वह और जिद्दी होंगे।
पांचवां
महंगी चीजें और खिलौने बच्चे से बॉन्डिंग बढ़ायेगा। ये गलत है। बच्चों को छोटी चीजें भी खुशी देती हैं और वो पैरेंट्स का समय चाहते हैं।
छठा
बच्चे के लिए पैरेंट्स को प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ये बड़ा झूठ है। बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स से खुद डील करने दें। इससे वह स्ट्रॉन्ग बनेगा।
