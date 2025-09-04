By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 04, 2025
फ्रिजी हेयर होंगे स्मूद, अपनाएं ये 6 नुस्खे
बारिश के मौसम में बाल चिपचिपे और रूखे हो जाते हैं। साथ ही हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल भी बालों को डैमेज कर देता है।
रूखे-बेजान बाल
ऐसे में लोग कई तरह के शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी बाल स्मूद नहीं होते।
शैंपू-कंडीशनर
अगर आपके बाल भी धोने के बाद सूखते ही फ्रिजी हो जाते हैं। तो उन्हें सिल्की करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपनाएं।
घरेलू नुस्खे
नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें। इस पानी में थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाकर बालों में लगाएं। बाल स्मूद होंगे।
नीम-एलोवेरा जेल
आंवला पाउडर में दही और शहद मिलाएं। इस हेयर पैक को बालों में लगाकर 30 मिनट तक छोड़ें। फिर आपके बाल सिल्की हो जाएंगे।
आंवला पैक
केला-शहद पैक
केले को अच्छे से मैश कर लें और इसमें शहद मिलाएं। इस पैक को बालों में 45 मिनट लगाकर रखें। इससे बालों में शाइन और स्मूदनेस आएगी।
नारियल तेल
नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर बाल धोने से 2 घंटे पहले लगाएं। फिर बालों को शैंपू से धो लें।
अंडा-बादाम तेल
दो कच्चे अंडे में बादाम का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर इसे बालों में लगाकर 1 घंटा रहने दें। अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, इससे बाल अच्छे होंगे।
दही हेयर पैक
दही में मेथी पाउडर और शहद मिलाकर पैक बनाएं। इस पैक को बालों में आधे घंटे तक लगा रहने दें। फिर बाल धोएं, फर्क दिखेगा।
पैच टेस्ट
बालों में इन तरीकों को अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट कर लें। किसी तरह का स्कैल्प इंफेक्शन होने पर लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
