मकड़ी के काटने के घरेलू उपचार
मकड़ी के काटने पर त्वचा पर खुजली, लाली, सूजन और दर्द हो सकता है। इससे राहत के लिए घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।
मकड़ी
सबसे पहले, काटने की जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।
क्या करें?
बर्फ की सिकाई से सूजन और दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है।
1
एलोवेरा जेल का उपयोग करने से जलन और सूजन कम होती है।
2
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट लगाने से खुजली और दर्द में आराम मिलता है।
3
लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर लगाने से इंफेक्शन से बचाव होता है।
4
हल्दी पाउडर और नारियल तेल का मिश्रण घाव भरने में मदद करता है।
5
नीम के पत्तों का पेस्ट एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, इन्हें पीसकर लगा सकते हैं।
6
अगर लक्षण गंभीर हों या सुधार ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट
