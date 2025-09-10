By Shubhangi Gupta
मधुमक्खी के डंक से राहत के टॉप 6 नुस्खे

मधुमक्खी के काटने पर दर्द और सूजन होती है, तुरंत उपचार से आराम मिल सकता है।

मधुमक्खी

मधुमक्खी का डंक लगने पर तुरंत डंक निकालें और साफ पानी से धोएं।

1

डंक वाली जगह पर बर्फ लगाने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है।

2

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट डंक पर लगाएं, यह जलन कम करता है।

3

एलोवेरा जेल लगाने से डंक की जगह ठंडक और राहत मिलती है।

4

शहद लगाने से डंक की जगह की सूजन और जलन में आराम मिलता है।

5

एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदें डंक पर लगाएं, यह जहर को न्यूट्रलाइज करता है।

6

अगर डंक से एलर्जिक रिएक्शन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

नोट

