By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
मधुमक्खी के डंक से राहत के टॉप 6 नुस्खे
मधुमक्खी के काटने पर दर्द और सूजन होती है, तुरंत उपचार से आराम मिल सकता है।
मधुमक्खी
Photo: Adobe Stock
मधुमक्खी का डंक लगने पर तुरंत डंक निकालें और साफ पानी से धोएं।
1
Photo: Adobe Stock
डंक वाली जगह पर बर्फ लगाने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है।
2
Photo: Adobe Stock
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट डंक पर लगाएं, यह जलन कम करता है।
3
एलोवेरा जेल लगाने से डंक की जगह ठंडक और राहत मिलती है।
4
शहद लगाने से डंक की जगह की सूजन और जलन में आराम मिलता है।
5
एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदें डंक पर लगाएं, यह जहर को न्यूट्रलाइज करता है।
6
अगर डंक से एलर्जिक रिएक्शन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट
