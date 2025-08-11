By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
इन 6 तरीकों से सजाएं घर, दिखेगा सुंदर
हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। छोटे हो या बड़े घर हर कोई सजाकर रखना पसंद करता है।
घर हो सुंदर
आजकल लोग अपने घर को सजाने और बेहतर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर को रखते हैं। वो लोग घर को सजा देते हैं।
इंटीरियर डिजाइनर
अगर आप खुद से ही घर को नया और अलग लुक देना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स हम आपको बता सकते हैं।
कैसे सजाएं
अगर दीवार छोटी है और स्पेस है, तो इस तरह से सजाएं। शेल्फ बनाकर बुक्स, फ्लॉवर रखें।
स्मॉल वॉल
बालकनी लुक
बालकनी को नया लुक देना चाहते हैं, तो इस तरह से पेड़-पौधे सजाएं। शांति से बैठने में मजा आयेगा।
बेडरूम वॉल
बेडरूम की वॉल पर अक्सर लोग अपनी तस्वीरें लगा लेते हैं लेकिन आप पेंटिंग लगाएं। ये खूबसूरत लगेगी।
लिविंग रूम
लिविंग रूम में आप तस्वीरें और लैंप सजा सकते हैं। यहां कोई आकर बैठे तो उसे अच्छा लगे।
डाइनिंग एरिया
डाइनिंग एरिया में आप मल्टी लाइट्स या अट्रैक्टिव लैंप लगाकर सजाएं। आजकल ये ट्रेंड में है।
बाथरूम लुक
बाथरूम को सुंदर बनाने के लिए नए स्टाइल के शीशे, सीट, बेसिन लगवाएं।
सिंपल-सोबर
घर को सिंपल रखें, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कई चीजों को न सजाएं और बहुत ज्यादा चीजें न रखें।
