6 संकेत जो बताते हैं रिश्ता टॉक्सिक है
प्यार करना काफी आसान है लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। प्यार में एक दूसरे के लिए सम्मान रखना काफी जरूरी है।
प्यार के रिश्ते
ज्यादातर लोग प्यार के रिश्तों में आजादी खोजते हैं लेकिन उन्हें बंधन महसूस होने लगता है। पार्टनर से परमिशन लेना, रोक-टोक करना, पसंद नहीं आता।
आजादी या बंधन
इन छोटी चीजों की वजह से कई बार लोगों को अपना रिश्ता टॉक्सिक नजर आने लगता है। चलिए बताते हैं टॉक्सिक रिश्ते के क्या संकेत होते हैं।
टॉक्सिक रिलेशनशिप
रिश्ते में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये न करो या ये न पहनो, यहां न जाओ, वहां न बैठो। ये सब रिलेशन को टॉक्सिक बनाते हैं।
कंट्रोलिंग बिहेवियर
इमोशनल ब्लैकमेल
अगर आपका पार्टनर बात-बात पर इमोशनल होकर अपनी बात मनवा लेता है। तो ये ब्लैकमेलिंग है और आप मूर्ख बन सकते हैं।
ट्रस्ट न होना
प्यार में एक दूसरे पर विश्वास होना काफी जरूरी है। ट्रस्ट की कमी से रिश्ते टूट जाते हैं और शक पैदा हो जाता है। जो सहनीय नहीं होता।
गिल्ट फील कराना
आपकी कोई गलती न होने पर भी पार्टनर अगर आपको गिल्ट फील कराता है, तो गलत है। फिर आपका रिश्ता टॉक्सिक है।
ग्रोथ रोकना
पार्टनर द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकना या कुछ करने से मना करना भी टॉक्सिक रिश्ते की पहचान है।
बहस-लड़ाई
रिलेशनशिप में प्यार की जगह सिर्फ बहस और लड़ाई होती है, तो आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है।
टॉक्सिक एनवायरनमेंट से सुकून की ओर, 6 टिप्स
