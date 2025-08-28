By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
अकेले घूमना चाहते हो? ये जगहें ट्राई करो
घूमने के शौकीन लोग खूब होते हैं। अगर आप भी घुम्मड़ प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो एक बार सोलो ट्रिप जरूर प्लान करें।
सोलो ट्रिप
लड़का हो या लड़की दोनों के लिए ये जगहें सेफ और बजट फ्रेंडली होंगी। इन जगहों पर आपको ट्रैवल का मजा भी मिलेगा।
सेफ और बजट फ्रेंडली
चलिए इन जगहों के बारे में आपको बताते हैं। ये जगहें ज्यादा दूर नहीं हैं और काफी सुंदर हैं।
कौन सी जगहें
उत्तराखंड के ऋषिकेश घूमने जाएं। मानसून खत्म होने के बाद ट्रिप प्लान करें। यहां पर गंगा आरती, स्ट्रीट फूड्स, राफ्टिंग सब करने को मिलेगा।
ऋषिकेश
वर्कला
केरला में बसा नगर है वर्कला, जो आर्युवेद, योगा, मेडिटेशन के लिए भी मशहूर है। यहां पर आपको शांति और बीच दोनों मिलेंगे।
मैक्लोडगंज
हिमाचल प्रदेश के नगर धर्मशाला का उपनगर है मैक्लोडगंज। यहां घूमने लोग दूर से आते हैं। यहां आप ट्रेकिंग, तिब्बती सभ्यता, सुकून का अनुभव करेंगे।
पॉन्डिचेरी
पॉन्डिचेरी भी आप अकेले जा सकते हैं। ये जगह बजट के अंदर और सेफ-सुंदर है। यहां कई सुंदर बीच, कैफे आपका मन मोह लेंगे।
जयपुर
दिल्ली में रहते हैं, तो सोलो ट्रिप की शुरुआत जयपुर से भी कर सकते हैं। पिंक सिटी में देखने लायक काफी कुछ है और सेफ भी।
हम्पी
कर्नाटक के हम्पी को भी आप सोलो ट्रिप के लिए चुन सकते हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, तो हम्पी जाएं।
ट्रैवल टिप्स
आप जब भी सोलो ट्रिप प्लान करें, तो जगह के बारे में अच्छे ले डिटेल्स निकाल लें। पूरी प्लानिंग के साथ घूमने जाएं।
फ्लाइट में केबिन बैग के लिए जरूरी आइटम्स!
Click Here