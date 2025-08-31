By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025
नाखूनों को मजबूत बनाने के 6 घरेलू उपाय
लड़कियों के हाथों की शोभा उनके लंबे और सुंदर नाखून बढ़ाते हैं। लेकिन थोड़े लंबे होने पर ही कई बार नाखून टूट जाते हैं।
नाखून
नाखूनों को मजबूत और लंबा करने के लिए लोग कई तरह के तेल मालिश और जेल का इस्तेमाल करते हैं।
तेल या जेल
नाखून टूटने के पीछे शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। ऐसे में सही तत्वों वाली डायट, केमिकल फ्री चीजें नेल्स को बेहतर बना सकते हैं।
तत्वों की कमी
अगर आपके नाखून जल्दी टूट जाते हैं और ग्रोथ कम बढ़ती है। तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर देख लें। इससे आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे।
घरेलू उपाय
नाखूनों को क्लीन कर लें और फिर रुई में नारियल तेल लगाकर रगड़ें। फिर नेल्स की मसाज करें।
नारियल का तेल
नींबू का रस
विटामिन सी से युक्त नींबू भी नाखूनों को मजबूती देगा। नींबू का रस निकालकर नेल्स पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धोएं।
जैतून का तेल
आप नाखूनों को मजबूती देने के लिए जैतून का तेल भी लगा सकती हैं। जैतून के तेल में कई पोषक तत्व होते हैं।
क्लीन रखें
नाखूनों को हमेशा क्लीन रखें। उनके अंदर गंदगी न बैठने दें और पानी से हाथ धोने पर नाखून को भी पोछ लें।
ट्रिमिंग
नाखून ज्यादा लंबे होने पर उनकी ट्रिमिंग करें। ट्रिमिंग करने से ग्रोथ अच्छी आएगी और मजबूती भी।
नेल पॉलिश
नाखनों पर हर कोई नेल पॉलिश लगाता है। ऐसे में 1 हफ्ते के बाद नेल पेंट रिमूव करें और नाखूनों को साफ करके ऐसे ही छोड़ें। 3-4 घंटे बाद नेल पेंट लगाएं।
