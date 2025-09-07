By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
Beauty
बाल-त्वचा को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं
बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं और हीटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं।
बाल-त्वचा
लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी अच्छी-बुरी डाइट का असर भी बालों और त्वचा पर होता है।
डाइट का असर
अगर आप अपने स्किन-हेयर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को डाइट में जरूर शामिल करें।
क्या खाएं
बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स अपनी डायट में शामिल करें। इन्हें खाने से बाल-त्वचा हेल्दी रहेंगे।
नट्स
चिया, फ्लैक्स, पंपकिन सीड्स भी आपके बालों-त्वचा को स्वस्थ रखेंगे। इनमें विटामिन ई-सी खूब पाया जाता है।
सीड्स
एवोकाडो
एवोकाडो में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो हेयर-स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं। एवोकाडो भी आप खाएं।
अंडा-मछली
सैल्मन फिश या अंडा जरूर खाएं। इससे शरीर में प्रोटीन पहुंचेगा और आपके बाल चमकदार होंगे।
हरी सब्जियां
हरी सब्जियां जैसे पालक, सोया, मेथी, बथुआ आप डाइट में शामिल करें। इन सब्जियों में प्रोटीन-विटामिन्स होते हैं।
शकरकंद
आप बालों-त्वचा को हेल्दी रखने के लिए शकरकंद भी खा सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है।
ब्यूटी टिप्स
डायट हेल्दी रखने के साथ आप स्किन और हेयर की अच्छी देखभाल करें। होममेड पैक भी लगा सकते हैं।
