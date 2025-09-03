By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

चेहरे से बालों तक, मेथी तेल के 6 इस्तेमाल

मेथी का दाना पीसकर लोग पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं। साथ ही इसका पानी पीने से चेहरे पर ग्लो आता है।

मेथी

मेथी के तेल में विटामिन सी, ई, बी, प्रोटीन, आयरन जैसे जरूरी तत्व होते हैं। इससे कई ब्यूटी बेनिफिट्स मिलते हैं।

तेल

चलिए आपको बताते हैं मेथी का तेल लगाने से बालों और त्वचा को क्या फायदे मिलेंगे। इसे आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं।

क्या हैं फायदे

बालों का झड़ना- मेथी का तेल बालों में लगाने से झड़ना और टूटना कम होगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा खूब होती है।

1

हेयर ग्रोथ- अगर आपके बालों की ग्रोथ कम होती है, तो मेथी का तेल लगाएं। इससे बाल जल्दी बढ़ेंगे।

2

3

डैंड्रफ- बालों में डैंड्रफ की समस्या भी मेथी का तेल कम करता है। इससे रूसी या फिर स्कैल्प इंफेक्शन नहीं होगा।

4

स्किन ड्राईनेस- मेथी के तेल में विटामिन सी होता है, जो त्वचा की ड्राईनेस को कम करता है।

5

ग्लोइंग स्किन- चेहरे की खोई हुई चमक लौटाता है और कालापन दूर करता है।

6

स्किन एलर्जी- किसी भी मौसम में अगर आपको स्किन एलर्जी होती है, तो मेथी का तेल फायदा करेगा।

पैच टेस्ट

मेथी का तेल आप बालों और त्वचा पर सीधा लगा सकते हैं। लेकिन इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

फटी एड़ियों को 1 हफ्ते में ठीक कर देंगी ये 4 चीजें

 Click Here