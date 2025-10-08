By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
महाराष्ट्र के 6 अद्भुत ट्रेकिंग स्पॉट्स
महाराष्ट्र, भारत का एक राज्य जो अपनी विविध भूगोल और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
महाराष्ट्र
ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए यहां कई पहाड़ी किले, घाटी और ऊंचे पहाड़ हैं।
ट्रेकिंग
राजमाची: यह स्थल शांत झीलों और दो किलों के साथ एक आदर्श वीकेंड गेटवे है।
1
हरिश्चंद्रगढ़: यह ट्रेक अपने खूबसूरत दृश्यों और कोंकण कड़ा के लिए जाना जाता है।
2
लोहगढ़ फोर्ट ट्रेक - ऐतिहासिक महत्व का किला, आसान मार्ग और पिकनिक स्पॉट।
3
देवकुंड झरना: यह ट्रेक प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
4
कलसुबाई पीक ट्रेक - महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर, अद्भुत सूर्योदय दृश्य।
5
रतनगढ़ किला: यह ट्रेक अपने विहंगम दृश्यों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
6
दिसंबर में हनीमून के लिए भारत की टॉप जगहें
Click Here