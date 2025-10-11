By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 11, 2025

तंदूरी रोटी: स्वाद और सेहत का मेल!

तंदूरी रोटी क्या है? एक पारंपरिक भारतीय रोटी है जो तंदूर में पकाई जाती है, इसे खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं।

तंदूरी रोटी

Photo: Adobe Stock

तंदूर में पकने से रोटी में कम तेल का इस्तेमाल होता है जो वजन नियंत्रण में सहायक है।

1

Photo: Adobe Stock

तंदूरी रोटी का उच्च तापमान पर पकना पोषक तत्वों को संरक्षित करता है।

2

Photo: Adobe Stock

उच्च तापमान पर पकने के कारण, तंदूरी रोटी में कैंसर-रोधी गुण भी हो सकते हैं।

3

Photo: Adobe Stock

तंदूरी रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर लेवल को स्थिर रखता है।

4

गेहूं के आटे से बनी, यह रोटी फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में सहायक होती है।

5

Photo: Adobe Stock

तंदूरी रोटी ऊर्जा का स्थायी स्रोत प्रदान करती है जिससे आप लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं।

6

सही तरीके से पकाई गई तंदूरी रोटी आपके आहार को संतुलित और स्वादिष्ट बनाती है।

संतुलन

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

