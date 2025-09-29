By Shubhangi Gupta
सुपरफूड है राजगिरा, जानें 6 बड़े फायदे!
राजगिरा, जिसे अमरंथ या रामदाना भी कहते हैं, पोषण से भरपूर होता है और व्रत के आहार में प्रचलित है।
राजगिरा
यह ग्लूटेन-मुक्त होता है और इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं।
राजगिरा का सेवन शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में सहायक होता है।
इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत प्रदान करते हैं।
राजगिरा में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है।
यह आयरन से भरपूर होता है जो एनीमिया से लड़ने और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक है।
इसके अलावा, राजगिरा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी उपयोगी होता है क्योंकि यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है।
राजगिरा का उपयोग खीर, रोटी, खिचड़ी, लड्डू, हलवा और नमकीन जैसे विभिन्न व्यंजनों में किया जा सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
