By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सुपरफूड है राजगिरा, जानें 6 बड़े फायदे!

राजगिरा, जिसे अमरंथ या रामदाना भी कहते हैं, पोषण से भरपूर होता है और व्रत के आहार में प्रचलित है।

राजगिरा

Photo: Adobe Stock

यह ग्लूटेन-मुक्त होता है और इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स होते हैं।

1

Photo: Adobe Stock

राजगिरा का सेवन शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में सहायक होता है।

2

Photo: Adobe Stock

इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत प्रदान करते हैं।

3

राजगिरा में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है।

4

Photo: Adobe Stock

यह आयरन से भरपूर होता है जो एनीमिया से लड़ने और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक है।

5

Photo: Adobe Stock

इसके अलावा, राजगिरा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी उपयोगी होता है क्योंकि यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है।

6

राजगिरा का उपयोग खीर, रोटी, खिचड़ी, लड्डू, हलवा और नमकीन जैसे विभिन्न व्यंजनों में किया जा सकता है।

उपयोग

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

दालचीनी वाला दूध पीने के 8 बड़े फायदे

 Click Here