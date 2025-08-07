By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025

ज्वार की रोटी खाने के कमाल के फायदे

ज्वार एक प्राचीन अनाज है जो फाइबर से भरपूर होता है और वजन घटाने में भी सहायक है। इससे बनी रोटी खाने के कई फायदे हैं।

ज्वार की रोटी

Photo: Adobe Stock

ज्वार की रोटी में विटामिन B और खनिज जैसे आयरन, फॉस्फोरस होते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक हैं।

फायदे

Photo: Adobe Stock

ज्वार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित रहता है।

1

Photo: Adobe Stock

इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है।

2

Photo: Adobe Stock

ज्वार की रोटी हृदय के लिए अच्छी मानी जाती है और कोलेस्ट्रॉल कम करती है।

3

यह ग्लूटेन-फ्री होती है जो ग्लूटेन से एलर्जी रखने वाले लोगों के लिए उत्तम है।

4

Photo: Adobe Stock

इसका नियमित सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है।

5

यह आंतों की सेहत के लिए लाभकारी होती है और पाचन में सुधार करती है।

6

Photo: Adobe Stock

वजन घटाने के लिए ज्वार की रोटी को सब्जियों और दाल के साथ खाएं, ताकि पोषण संतुलित रहे।

संतुलन

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

