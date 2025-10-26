By Deepali Srivastava
मुलेठी का पानी पीने के 6 जबरदस्त फायदे

मुलेठी को आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी माना जाता है और सालों से इसे दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं।

मुलेठी

मुलेठी में विटामिन-ए, विटामिन-ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व होते हैं।

पोषक तत्व

मुलेठी खाने के अलावा इसका पानी पीने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए बताते हैं इसका पानी पीने के फायदे क्या हैं।

मुलेठी का पानी

सर्दी के सीजन में अगर आपको सर्दी-खांसी रहती है, तो मुलेठी का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी तेज करता है।

स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी

मुलेठी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। इससे हड्डी के साथ दांत भी मजबूत हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द में मुलेठी आराम दिलाती है।

मजबूत हड्डियां

खून की कमी

शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो मुलेठी का पानी पीना शुरू करें। इससे शरीर में खून की कमी नहीं होगी।

स्किन-हेयर

मुलेठी का पानी पीने से बाल और त्वचा भी हेल्दी रहते हैं। इसमें विटामिन ई और सी तत्व होते हैं, जो त्वचा और बालों को मजबूत-शाइनी बनाता है।

डायबिटीज

मुलेठी में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीज भी मुलेठी का पानी पी सकते हैं।

पेट के लिए बेस्ट

मुलेठी का पानी पेट के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त करते हैँ। साथ ही पाचन क्रिया बेहतर करते हैं।

कैसे पिएं

मुलेठी की डंडी को रातभर ग्लास भर पानी में भिगोकर रखें। इसके अलावा गुनगुने पानी में मुलेठी पाउडर को मिलाकर भी पी सकते हैं।

