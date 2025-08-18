By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
मूंगफली के तेल में पका खाना खाने के 8 फायदे
मूंगफली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसे लोग ऐसे भी खाना पसंद करते हैं और अब इसका तेल भी इस्तेमाल होता है।
मूंगफली का तेल
मूंगफली के तेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जिंक, वसा, फाइबर, शर्करा और फैटी एसिड जैसे जरूरी तत्व पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
अगर आप तेल-रिफाइंड की तरह मूंगफली के तेल में खाना पकाकर खाते हैं। तो ये स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखेगा।
क्या हैं फायदे
मूंगफली के तेल में प्रोटीन, फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है।
हार्ट रहेगा हेल्दी
वेट लॉस
मूंगफली के तेल में कैलोरी काफी कम होती है। ऐसे में आप इसे आसानी से खा सकते हैं। इससे वजन कंट्रोल में रहेगा।
ब्लड शुगर
मूंगफली के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर में शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा।
स्किन के लिए
मूंगफली का तेल स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन्स होते हैं। जो झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं।
लिवर हेल्थ
अक्सर ज्यादा ऑयली खाने से लिवर फैटी हो जाता है। लेकिन मूंगफली के तेल में चिकनाहट कम होती है। इससे लिवर भी हेल्दी रहेगा।
पाचन के लिए
मूंगफली का तेल काफी हल्का होता है। ऐसे में ये पेट को स्वस्थ रखेगा और आसानी से पच भी जायेगा। पाचन क्रिया बेहतर करेगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
रात में ब्रश करना है जरूरी, जानें फायदे
Click Here