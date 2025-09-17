By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
काले चावल खाने के 6 गजब के फायदे
काले चावल जिसे 'फोर्बिडन राइस' भी कहा जाता है, पोषण से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं।
ब्लैक राइस
Photo: Adobe Stock
एंथोसायनिन से भरपूर: यह एंटीऑक्सिडेंट ब्लैक राइस को अपना गहरा रंग देता है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
फायदे
Photo: Adobe Stock
फाइबर से भरपूर: ब्लैक राइस में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
1
प्रोटीन से समृद्ध: यह शाकाहारियों के लिए एक उत्तम प्रोटीन स्रोत है और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है।
2
Photo: Adobe Stock
ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है: ब्लैक राइस का निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है।
3
हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा: ब्लैक राइस में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं।
4
Photo: Adobe Stock
वजन प्रबंधन में सहायक: उच्च फाइबर सामग्री के कारण यह भूख को नियंत्रित करता है और वजन घटाने में मदद करता है।
5
आयरन और विटामिन ई से समृद्ध, काले चावल एनीमिया को रोकने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं।
6
Photo: Adobe Stock
ग्लूटेन-फ्री और एंटी-एलर्जिक, काले चावल ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं।
अन्य
Photo: Adobe Stock
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
जम्हाई से छुटकारा के 7 असरदार उपाय
Click Here